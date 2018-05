Le Pen läuft sich für Europawahlen warm

Macht sich Hoffnungen im Hinblick auf die Europawahlen: Front-National-Chefin Marine Le Pen in Nizza. © Keystone/EPA/Sebastien Nogier

Die französische Front-National-Chefin Marine Le Pen setzt mit Blick auf die Europawahlen in gut einem Jahr auf ein Bündnis mit Rechtspopulisten aus anderen EU-Ländern. Das machte sie am Dienstag bei einem Treffen in Nizza deutlich.