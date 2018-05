Lea Sprunger ist der Freiluft-Saisonauftakt über 400 m Hürden etwas misslungen © KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Lea Sprunger eröffnet die Saison in ihrer Spezialdisziplin über 400 m Hürden mit einer Enttäuschung. In 56,36 Sekunden bleibt die Westschweizerin rund 2 Sekunden über ihrer Bestzeit.Dies trug der WM-Fünften von London 2017 in einem Weltklasse-Feld beim Diamond-League-Meeting in Rom den 8.