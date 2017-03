Zufrieden: Lea Sprunger steht an der Hallen-EM in Belgrad im Final © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Lea Sprunger qualifiziert sich an den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad über 400 m souverän für den Final.Die Weltjahresbeste liess in ihrem Halbfinal nichts anbrennen und lief mit 52,17 Sekunden als Erste ins Ziel – die ersten zwei kamen weiter.