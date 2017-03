Lebenslang für Mörder von Regierungskritiker

Grosses Medieninteresse, als der Angeklagte zum Gericht gefahren wird: Der 43-Jährige gestand den Mord. Er sagt, er habe den Poliker wegen dessen Schulden bei ihm getötet. © KEYSTONE/EPA/MAK REMISSA

Wegen der Ermordung eines prominenten Regierungskritikers in Kambodscha ist ein Mann am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Arbeiter hatte gestanden, den Politik-Experten Kem Ley im Juli vergangenen Jahres an einer Tankstelle erschossen zu haben.