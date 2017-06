Preise für Glössner und Gubser

Die Lebenswerk-Auszeichnung vergibt die Armin-Ziegler-Stiftung alle drei bis fünf Jahre. Wie sie am Dienstag in einem Communiqué mitteilte, erhalten die beiden Schauspielerinnen den Preis, den sie sich teilen, am 2. Juli im Theater Rigiblick. In früheren Jahren ging die Auszeichnung beispielsweise an Anne-Marie Blanc (1981), an Lilo Pulver (2005) oder zuletzt an Maria Becker (2011).

Die 73-jährige Heidi Maria Glössner, die in Bern lebt, und die 86-jährige Solothurnerin Monica Gubser standen bereits mehrmals gemeinsam auf der Theaterbühne und vor der Filmkamera: 2006 feierten sie etwa in Bettina Oberlis Kinofilm «Die Herbstzeitlosen» einen grossen Erfolg. Beide sind sowohl in der Bühnenkunst als auch vor der Filmkamera zuhause.

Die Stiftung, 1969 gegründet von Handelskaufmann Armin Ziegler (1884-1977), will die Schweizer Theaterkultur fördern und vergibt hierzu Ehrenpreise an gestandene Darstellerinnen sowie Studienbeiträge an aufstrebende Jungschauspieler.

(SDA)