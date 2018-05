LeBron James führt Cleveland erneut in den NBA-Final

Der zweifache Olympiasieger spielte die kompletten 48 Minuten durch und kam beim ersten Auswärtssieg in dieser Best-of-7-Serie auf 35 Punkte, 15 Rebounds und neun Assists. Damit stellte James einmal mehr unter Beweis, dass er nochmals eine Stufe besser ist, wenn es zählt. Für den 33-jährigen Amerikaner ist es die acht Finalteilnahme in Folge und die neunte seiner NBA-Karriere.

Cleveland gelang es in der «Belle» den verletzungsbedingten Ausfall ihres Allstar-Spielers Kevin Love (Gehirnerschütterung) zu kompensieren. Sein Ersatz Jeff Green war mit 19 Punkte der zweitbeste Werfer bei den «Cavs».

Für die Celtics war es die erste Heimniederlage in den diesjährigen Playoffs. Bester Werfer in den Reihen des NBA-Rekordchampions war Jayson Tatum. Der Rookie kam auf 24 Punkte.

Im Final trifft Cleveland entweder auf Qualifikationssieger Houston mit dem Schweizer Clint Capela oder wie in den drei Jahren zuvor auf Titelverteidiger Golden State. Das entscheidende siebte Spiel zwischen den Rockets und den Warriors findet in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit in Houston statt.

Das erste Spiel der diesjährigen Finalserie wird in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit ausgetragen.

(SDA)