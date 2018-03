LeBron James (Nummer 23) liess sich auch von den New Orleans Pelicans nicht stoppen - und knöpft Michael Jordan einen Rekord ab. © KEYSTONE/FR53611 AP/PHIL LONG

LeBron James von den Cleveland Cavaliers sichert sich einen der bedeutenderen NBA-Rekorde. LeBron punktet gegen New Orleans zum 867. Mal in Folge mindestens zehn Punkte (zweistellig).LeBron James beendete die Partie gegen die New Orleans Hornets mit 27 Punkten, 11 Assists und 9 Rebounds.