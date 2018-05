Schwimmt über 1500 m in einer eigenen Liga: Katie Ledecky (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/ESTEBAN BIBA

Katie Ledecky senkt in Indianapolis ihren eigenen Weltrekord über 1500 m deutlich. Die fünfmalige Olympiasiegerin verbesserte in 15:20,48 Minuten ihre vorherige Bestmarke, aufgestellt an den Weltmeisterschaften 2015 in Kasan, um fünf Sekunden.