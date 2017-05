Legendärer Maler A. R. Penck ist tot

Der Maler und Bildhauer A.R. Penck ist tot. Der 77-Jährige war bereits am Dienstag nach einer längeren Krankheit in Zürich gestorben. © Keystone/DPA dpa/A4283/_VICTORIA BONN-MEUSER

Der deutsche Maler A. R. Penck ist tot. Der 77-Jährige sei bereits am Dienstag nach einer längeren Krankheit in Zürich gestorben, teilte die Galerie Michael Werner der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch in Paris mit.