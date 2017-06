Lego-Männli «Emit» kommt bald frei

Ein Bild aus der Facebook-Gruppe Rennleitung SG sorgte diese Tage für Furore. Es zeigt ein Lego-Männchen, das auf einen Blitzkasten hinweist:

Jetzt kommt aus: Das Lego-Männchen war für etwas ganz anderes gedacht. «Wir waren ziemlich geschockt, als wir in den Medien vernahmen, was mit unserer Lego-Figur passiert ist», sagt Manuel Frei, Inhaber von FM7 Production. Seine Firma organisiert die «Drift Trike Days», ein Dreirad-Rennen, das auf der Strasse stattfindet. Das Lego-Männlein dient dazu, die Autofahrer auf dieses Rennen aufmerksam zu machen. Letztes Wochenende fand eine Ausgabe der «Drift Trike Days» in Wildhaus statt. Und dort passierte es: «Von Samstag auf Sonntag wurde unser Lego-Männli geklaut», sagt Frei.

Gefunden dank Medienberichten

Erst Tage später sahen sie das Bild von ihrem Lego-Mann im Netz. Autofahrer bedankten sich bei den «Helden», dank denen andere Verkehrsteilnehmer vor dem Blitzkasten gewarnt wurden. Erst dann verstanden Frei und sein Team, dass ihr Lego-Männli zweckentfremdet wurde.

«Wir dachten, wir würden unseren Lego-Mann nie mehr finden. Wegen der Medienberichte sahen wir die Bilder und schöpften Hoffnung. Denn das Männlein war nicht ganz günstig». Er sei froh, dass «Emit» – wie er von seinem Besitzer genannt wird – bald zu ihm zurückkehre. Hoffentlich.

«Emit» noch bei Polizei

Noch ist «Emit» bei der Polizei in Gewahrsam. Es dürfte jedoch kein grosses Problem sein, ihn wieder zurückzubekommen. «Wenn der Besitzer beweisen kann, dass es sein Lego-Mann ist, dann wird die Polizei keine grosse Sache daraus machen und die Figur schnell zurückgeben», sagt Gian Andrea Rezzoli von der Kantonspolizei St.Gallen. Die Polizei hatte «Emit» «verhaftet» weil es verboten ist, vor Verkehrskontrollen zu warnen.

Für den nächsten «Drift Trike Days»-Event in Brambüesch vom 8. und 9. Juli war ursprünglich nicht vorgesehen, die Lego-Figur wieder an die Strasse zu stellen, da diese sowieso gesperrt wird. Nun überlegt sich Frei jedoch, ob er es trotzdem macht. «Wir haben viele Reaktionen erhalten. Offenbar gefällt den Leuten unser Emit, deshalb kann ich mir vorstellen, dass er auch in Brambüesch dabei ist.»

(lak)