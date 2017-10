Die Leichenteile in der Wohnung waren in Kühlkisten aufbewahrt. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Grausiger Fund in Japan: Die Polizei hat die teils zerstückelten Leichen von neun Menschen in der Wohnung eines jungen Mannes gefunden. Wie japanische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Polizei meldeten, befanden sich die Leichenteile in Kühlkisten.