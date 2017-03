Übersetzungspreis für Bielerin

Die gebürtige Bielerin Eva Lüdi Kong hat den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Übersetzung erhalten. Lukas Bärfuss ging in der Sparte Belletristik leer aus. © Keystone/DPA dpa-Zentralbild/Z1036/_HENDRIK SCHMIDT

Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Übersetzung geht an die gebürtige Bielerin Eva Lüdi Kong für die Übertragung des Buchs «Die Reise in den Westen» von einem anonymen Verfasser aus dem Chinesischen. Dies teilte die Jury am Donnerstag mit.