Leiter von New Yorker Ballett tritt nach Belästigungsvorwürfen ab

Rund zwanzig Tänzer werfen dem Leiter des New York City Ballet sexuelle Belästigung vor: der Däne Peter Martins. (Archivbild) © KEYSTONE/AP AGOEV/EVAN AGOSTINI

Wegen Belästigungsvorwürfen gibt der Leiter des renommierten New York City Ballet, Peter Martins, seinen Posten auf. Der 71-Jährige informierte den Vorstand des Balletts in einem Brief über seinen Entschluss, wie die «New York Times» am Montag (Ortszeit) berichtete.