Polizei wegen Bondage-Kurs alarmiert

Shibari ist eine erotische Fesseltechnik aus Japan. Nachahmungen können zu Polizeieinsätzen führen. (Themenbild)

Ein Kursus in erotischer japanischer Fesselkunst hat in Deutschland die Polizei auf den Plan gerufen. Die Medienmeldung dazu überschrieben die Beamten in Anlehnung an ein bekanntes Erotik-Bestsellerbuch mit «50 Shades of Neustadt».