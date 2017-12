Lenker bei Auto-Sturz aus Zürcher Parkhaus mittelschwer verletzt

Der mittelschwer verletzte Fahrer wurde per Ambulanz in ein Spital gebracht. (Symbolbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Ein Auto hat in einem Parkhaus in der Stadt Zürich am Samstag eine Leitplanke durchbrochen und ist aus dem zweiten Stock rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der 55-jährige Fahrer wurde dabei laut Polizeiangaben mittelschwer verletzt. Die Unfallursache ist unklar.