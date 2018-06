Bei der Fahrt in die Leitplanke zwischen Andermatt und Göschenen hat sich der Lenker dieses Autos verletzt. © Kantonspolizei Uri

Der Lenker eines Autos mit deutschen Kontrollschildern ist am Mittwoch in der Schöllenen im Kanton Uri in eine Leitplanke geprallt. Dabei verletzte er sich und wurde ins Spital gebracht.