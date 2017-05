Lenker von Schweizer Auto nach Verfolgung in Deutschland flüchtig

Endstation Kreisel L 139: Eine wilde Verfolgungsjagd endet kurz hinter der Schweizer Grenze im deutschen Wyhlen. (Bild: googlemaps) © Googlemaps

Filmreife Szenen haben sich in der Nacht auf Samstag an der Grenze zwischen Basel und Deutschland ereignet. Ein Auto lieferte sich eine Verfolgungsjagd beidseits des Grenzübergangs Grenzacherhorn. In Deutschland kam es zu einer Kollision, der Fahrer flüchtete.