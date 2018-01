Lenzerheide bekommt eigenes Festival

Anfangs April findet in Arosa Lenzerheide erstmals ein neuartiges Musikfestival statt. In 13 Locations gibt es insgesamt 26 Konzerte. Dabei werden die Konzerte zum einen tagsüber neben der Piste des Skigebiets und abends in Lenzerheide und Arosa gespielt. Konzert Locations am Berg sind die Hörnlihütte, Carmennahütte, Brüggerstuba, Mottahütte, Scharmoin, Crest’ota und Alp Stätz. Im Tal finden die Konzerte im Hotel Seehof Arosa, Güterschuppen, Wandelbar, Obertor, Revier Mountain Lodge und in der Pop Up Location von Pesko Sport statt.

Bergfrühling mit Konzerten aufwerten

Die Grundidee für das erste Festival in Arosa vom 6. bis 8. April namens «LIVE is LIFE» trägt Giancarlo Pallioppi schon einige Zeit mit sich herum. Mit dem neuen Musikfestival soll primär der Frühling in den Bergen aufgewertet und die Saison verlängert werden. «Insbesondere wenn Ostern auf Mitte oder Ende April fällt, folgt nach dem Februar eine lange Durststrecke für viele Gastronomen und Hoteliers», sagt Giancarlo Pallioppi. «Das Frühlingsskifahren hat seinen ganz besonderen Reiz – wir wissen das. Nur braucht es etwas mehr als Sonnenschein und sulzige Pisten um im April nochmals Gäste auf den Berg zu holen» ergänzt er weiter. Tickets für das Festival sollen direkt vor Ort, oder ab Anfang Februar online erhältlich sein.

Am Festival spielen unter anderem:

Dabu Fantastic

William White

Seven

Jack Slamer

Stereo Luchs

Marc Amacher

(red.)