Lenzerheide-Bike-Video geht viral

«Die Vorbereitungen für das Mega-Event in der Schweiz laufen auf Hochtouren und dabei muss beim hartnäckigen alpinen Winter auch mal zu kreativen Maßnahmen gegriffen werden», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.

Kreativ ist der neue Trailer der Lenzerheide allemal, die Veranstalter haben eine lustige Geschichte rund um den hartnäckigen Schnee in den Bündner Bergen gebaut.

Das Video wurde am 7. Mai auf Youtube hochgeladen, mittlerweile hat es bereits knapp 13’000 Views. Auf Facebook wurde das Video schon über 100’000 Mal geschaut.

Bis im Juli, wenn der Downhill-Weltcup in der Lenzerheide Halt macht, sollte der Schnee kein Problem mehr sein. Nebst grossen internationalen Namen wird auch Nino Schurter in Lenzerheide die Strecke in Angriff nehmen.

Im 2018 findet in der Lenzerheide dann gar die Downhill-Weltmeisterschaft statt.

Bereits letztes Jahr veröffentlichte die Lenzerheide ein lustiges Werbevideo.

(enf)