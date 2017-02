Leonardo DiCaprio und Brie Larson teilen Oscars aus

Steht an der Oscar-Nacht Ende Februar erneut auf der Bühne, diesmal aber als "Presenter" der begehrten Gold-Trophäen: Leonardo DiCaprio. (Archiv) © Keystone/AP Invision/BRAD BARKET

Vier letztjährige Oscar-Preisträger wissen jetzt schon, dass sie am 26. Februar wieder auf der grossen Bühne in Los Angeles stehen werden. Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance und Alicia Vikander werden an der Oscar-Gala als «Presenter» auftreten.