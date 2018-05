Leonidas: Sieben Tore für die Ewigkeit

Leonidas hat sich seinen Platz in Brasiliens Fussball-Geschichte durch Barfuss-Tore gesichert © KEYSTONE/AP/ERALDO PERES

Das Spiel, das den Brasilianer Leonidas da Silva weltberühmt macht, findet am 5. Juni 1938 in Strassburg statt. Im WM-Achtelfinal gegen Polen schiesst er drei Tore, zwei davon in der Verlängerung.