Lernfahrer entwurzelt Baum

Das Auto des Lernfahrers landete auf dem Dach © Kantonspolizei Thurgau

Ein 22-Jähriger verlor während einer Lernfahrt am Mittwochnachmittag in Etzwilen die Kontrolle über das Auto und prallte mit solcher Wucht in einen Baum, dass dieser entwurzelt wurde. Beide Insassen wurden mittelschwer verletzt.