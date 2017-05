Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen kam es um 16.05 auf der Notkerstrasse zum Unfall. Eine 29-jährige Lernfahrerin und ihr 41-jähriger Mitfahrer krachten beim Befahren einer Verzweigung in einen Elektrokasten. Bei der Kollision wurde niemand verletzt; am Auto sowie am Elektrokasten entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Das Unfallauto wurde abgeschleppt.

(Stapo SG/red.)