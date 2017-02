Lernfahrerin prallt in Baum

Am Montag kurz vor Mittag fuhr eine 20-jährige Automobilistin auf einer Lernfahrt von Herisau kommend in Richtung Degersheim. Am Ende einer Linkskurve, kurz vor der der Kantonsgrenze, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Strasse ab. Das Auto rutschte über ein steiles Wiesenbord und prallte in einen Baum.

Laut der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurden die Lernfahrerin und ihre Begleitperson verletzt. Zur Bergung der verletzten Personen, wurde die Feuerwehr Herisau aufgeboten. Die Fahrzeuginsassen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und anschliessend mit der Ambulanz ins Spital überführt. Für die Fahrzeugbergung mussten die Pikettgarage und ein Kranfahrzeug aufgeboten werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

(red.)