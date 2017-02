Erdbeben in Lesbos und Troja-Region

In der türkischen Küstenregion von Troja richtete die Erdbebenserie einigen Schaden an. © Keystone/AP/MUSTAFA SUICMEZ

Eine Erdbebenserie hat am Montag die Menschen auf der Insel Lesbos in der Ostägäis und der nahen türkischen Küstenregion von Troja in Angst versetzt. Das erste Beben hatte nach vorläufigen Messungen des Mittelmeer-Erdbebenzentrums eine Stärke von 5,2.