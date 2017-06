Lettisches Märchen in Paris: Titel für Aufsteigerin Ostapenko

Jelena Ostapenko lag im French-Open-Final mit 4:6 und 0:3 zurück © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Der unglaubliche Aufstieg von Jelena Ostapenko findet in Paris sein perfektes Ende. Die ungesetzte Lettin gewinnt sensationell das French Open. Im Final bezwingt sie Simona Halep.Am 10. Juni 2017 ist in Paris ein neuer Stern am Tennishimmel aufgegangen.