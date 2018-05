Letzte Etappe neutralisiert – Froome steht als Gesamtsieger fest

Chris Froome feiert nach der 20. Etappe in Cervinia seinen Gesamtsieg am Giro d'Italia mit Champagner © KEYSTONE/EPA ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Chris Froome gewinnt den 101. Giro d’Italia. Weil die letzte Etappe in Rom wegen schlechter Strassen neutralisiert wird, steht der Brite bereits vor dem Abschluss als Gesamtsieger fest.Die Strassen des Rundkurses in der italienischen Hauptstadt befinden sich in einem schlechtem Zustand.