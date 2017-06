Leuthard fordert mehr Mut bei Digitalisierung

Die Eröffnungsrede von Bundespräsidentin Doris Leuthard am 19. Swiss Economic Forum SEF war ein Plädoyer für eine offene Schweiz, Freihandel und Digitalisierung. (KEYSTONE/Peter Schneider) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

In ihrer Eröffnungsrede am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken hat Bundespräsidentin Doris Leuthard die Offenheit der Schweiz verteidigt. Sie pries den globalen Freihandel und wies auf die zentrale Bedeutung der Digitalisierung hin.