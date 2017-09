Leuthard isst mit Trump – nur Abe aus Japan sitzt dazwischen

Hauptgang Rinderfilet: Die Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard beim UNO-Mittagessen mit dem japanischen Premier Shinzo Abe und US-Präsident Donald Trump am Tisch. © UN Photo/Eskinder Debebe

Bundespräsidentin Doris Leuthard bot sich bei der 72. UNO-Generalversammlung in New York die Gelegenheit zur Begegnung mit Donald Trump: Beiden waren beim Mittagessen für die Staatschefs Ehrengäste am Tisch des Generalsekretärs. Nur Shinzo Abe sass noch dazwischen.