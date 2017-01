Leuthard sieht Chance für CVP als Partei der Mitte

Bundespräsidentin Doris Leuthard machte den Delegierten ihrer CVP Mut zum Aufbruch: Die CVP als Mittepartei habe in diesen unsicheren Zeiten gute Chancen bei den Wählerinnen und Wählern, wenn sie eine konsequente Sachpolitik zugunsten des Mittelstandes betreibe, erklärte Leuthard an der DV in Bern. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Für Bundespräsidentin Doris Leuthard kann es in der heutigen Zeit der Umbrüche eine Chance für die CVP sein, eine Partei der Mitte und des Konsenses zu sein. Das sagte sie an der Delegiertenversammlung ihrer Partei vom Samstag in Bern.