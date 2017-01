Leuthard warnt in WEF-Eröffnungsrede vor Einheitslösungen

Bundespräsidentin Doris Leuthard an ihrer Eröffnungsrede am WEF: "Wir müssen uns vom Gedanken 'One fit for all' verabschieden". © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Bundespräsidentin Doris Leuthard hat an ihrer Eröffnungsrede am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos vor Einheitslösungen für die heutigen Probleme gewarnt.«Wir müssen uns vom Gedanken ‘One fit for all’ verabschieden», sagte sie.