«L’Hebdo»-Leser gestalten allerletzte Ausgabe am Abschiedsbrunch

Die "L'Hebdo"-Leser konnten sich am Samstag an der Gestaltung der allerletzten Ausgabe der Wochenzeitschrift beteiligen. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Leser, Journalisten und Prominente gaben sich am Abschiedsbrunch der Westschweizer Zeitung «L’Hebdo» die Klinke in die Hand. Die letzte Ausgabe des Wochenmagazins erscheint am kommenden Freitag – mit über 130 Seiten.