Liberalen-Chef Verhofstadt will EU-Parlamentschef werden

Der Chef der Liberalen im Europäischen Parlament, Guy Verhofstadt, kandidiert für die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Martin Schulz. Das kündigte der Belgier am Freitag in einem Video im sozialen Netzwerk Facebook an.