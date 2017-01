Lichter aus am Piccadilly Circus

Lichterlöschen am Piccadilly Circus anlässlich der Earth Hour am 28. März 2009. (Archivbild) © Keystone/EPA/FELIPE TRUEBA

Die berühmten Leuchtreklamen am Londoner Piccadilly Circus bleiben jetzt monatelang dunkel. Am Montagmorgen wurden die Lichter an einer der meistfotografierten Kreuzungen der Welt abgeschaltet. Der Grund sind technische Neuerungen.