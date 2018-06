Lichtershow zum 40-Jahr-Jubiläum

Crimer, Stress, Lo & Leduc, Carrousel, Millencolin – das sind nur einige der grossen Namen am diesjährigen Quellrock Openair in Bad Ragaz. Das Lineup war schon bekannt. Neben des hochkarätigen Line-Ups dürfen sich die Besucher aber auch auf eine Lichtershow freuen. Sowohl rund um die Burg als auch inmitten der Gemäuer wird diese zu sehen sein. Erste Anzeichen davon waren bereits während der Aufbauarbeiten sichtbar, doch das OK hält sich bedeckt zu Details.

Mehr Party

Partytiger können sich freuen: Zum Jubiläum gibt es einen Tag mehr Festival und eine Nacht mehr zu feiern. Aufgrund der grossen Ticketnachfrage wird die Festwirtschaft in der ersten Festivalnacht auch nach Konzertschluss geöffnet bleiben.

Tickets verkaufen sich wie warme Weggli

Wer sich noch ein Ticket sichern will, sollte sich beeilen: Die Jubiläumstickets waren innert 48 Stunden bereits ausverkauft. Auch andere Ticketkategorien neigen sich dem Ende zu. «Ja, das stimmt, wir haben von einzelnen Tickets wirklich nur noch ein paar Duzend im Verkauf», erklärte OK-Präsident Andy Hartmann.

Das OK rechnet damit, dass ein Teil der einzelnen Festivaltage bereits im Vorverkauf ausverkauft sein wird. An der Tageskasse wird es an den ausverkauften Tagen keine Tickets mehr geben. Also hopp, Ticket sichern und das Jubiläum mitfeiern!

(red.)