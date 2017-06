Liebe Papis, alles Gute!

Am 4. Juni wird in der Schweiz der Vatertag gefeiert. © iStock

Am Sonntag ist in der Schweiz Vatertag. Zeit all den lieben Vätern einmal danke zu sagen für alles, was sie für uns tun. Sie sind die Männer, die uns vermutlich am meisten geprägt haben oder es immer noch tun. Danke, liebe Papis. Die besten Vater-Moment in GIFs zusammen gefasst.