Liebes-Comeback bei Brangelina?

Die Schmetterlinge flattern wieder. Das amerikanische Magazin «Life & Style» soll erfahren haben, dass Angelina Jolie und Brad Pitt immer wieder telefonieren. Dies nachdem Brad Pitt öffentlich die Schuld für das Scheitern ihrer Ehe auf sich genommen hat. Angelina war anscheinend so gerührt von diesem Schritt, dass sie ihn ernsthaft zurücknehmen will.

Alkoholsucht beendete Ehe

Brad Pitt gab Anfang Mai zu, dass seine Alkoholsucht die Ehe mit Angelina Jolie ruinierte. «Ich kann mich nicht an einen Tag seit dem College erinnern, an dem ich nicht besoffen war oder etwas geraucht habe», sagte er damals in einem Interview mit CQ Style. Die Trennung habe ihm klar gemacht, dass er die Finger vom Alkohol lassen muss.

Mehrere Treffen pro Woche

Nebst den tränenreichen und intensiven Telefonaten würden sich die beiden auch mehrmals in der Woche treffen und dies nicht nur den Kindern zuliebe. Ein Informant sagt sogar gegenüber dem Magazin, dass die beiden so offen zueinander seien, wie seit Jahren nicht mehr. Es sei als würden sie wieder daten.

Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, sei dahingestellt. In Hollywood wird ja viel und heftig geredet. Gut möglich, dass die Treffen wirklich nur dem Wohle der Kinder dienen.

(abl)