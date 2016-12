Lieblingsenkelin der Queen verliert ihr Baby

Traurige Weihnachten für das britische Königshaus: Zara Tindall (links), eine Enkelin von Queen Elizabeth II., hat ihr Kind verloren. Sie und ihr Mann Mike Tindall sollten im Frühling zum zweiten Mal Eltern werden. (Archivbild) © Keystone/AP/MATT DUNHAM

Traurige Weihnachten in der britischen Königsfamilie: Zara Tindall, die als Lieblingsenkelin der Queen gilt, hat ihr Baby verloren. Das teilte ihr Sprecher am Samstag in London mit. Weitere Details wurden nicht genannt.