Liechtensteiner ohne Chance

Liechtenstein verlor in der gleichen brutalen Höhe wie das Hinspiel in Leon gegen das übermächtige Spanien auch die Partie in Vaduz. Die Fans waren vermutlich nicht in den Rheinpark gekommen, um die punktelosen Liechtensteiner gegen die verlustpunktlosen Spanier gewinnen zu sehen.

Lichtensteins Goalie, Peter Jehle, machte gegen die Spanier keine gute Falle. Als er einen Angriff abwehren wollte, verlor er die Kontrolle über den Ball. Die Spanier danken es mit einem Gegentor (im Video ab 1:49).

Schon nach 16 Minuten, als es 0:3 stand, konnte es für sie nur noch darum gehen, die spanischen Stars in der familiären Atmosphäre des kleinen Stadions aus der Nähe zaubern zu sehen. Der Torreigen begann mit einem Kopfballtor von Sergio Ramos und wurde nach 89 Minuten mit einem Eigentor des Vaduzers Maximilian Göppel abgeschlossen.

