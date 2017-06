Liefers und Prahl erhalten in Hamburg «Das Goldene Schlitzohr»

Die beliebten WDR-«Tatort»-Ermittler haben die mit 30’000 Euro dotierte Auszeichnung des Vereins «Internationaler Club der Schlitzohren» (Mülheim/Ruhr) am Samstagabend auf einem Benefiz-Event in der Hamburger «Fabrik» entgegengenommen.

In ihrer Dankesrede erklärten beide, dass sie das satzungsgemäss Kindern in Not zugedachte Preisgeld unter anderem einer musiktherapeutischen Einrichtung an der Berliner Charité spenden werden.

Bei der von WDR-Intendant Tom Buhrow moderierten Hamburger Veranstaltung mit 400 Gästen sorgten Musiker wie die Bands «Santiano» und «Fury In The Slaughterhouse» für Stimmung. Die Laudatio auf Liefers und Prahl hielt der Preisträger von 2014, Komiker Bully Herbig.

