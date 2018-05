In Balgach missachtete ein Lieferwagenfahrer den Vortritt eines PW-Fahrers. © KapoSG

In Balgach ignorierte am Dienstagnachmittag ein Lieferwagenfahrer den Vortritt eines anderen Autofahrers und fuhr frontal in ihn hinein. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt mehr als 25’000 Franken.