«Ligne noire» gewinnt Hauptpreis der 21. Kurzfilmtage Winterthur

Auch der von der Zürcher Kantonalbank gestiftete Publikumspreis in Höhe von 10’000 Franken ging an einen Schweizer Film: «Facing Mecca» des Winterthurers Jan-Erich Mack. Der Film über den Versuch eines syrischen Witwers, seine Frau in der Schweiz nach muslimischen Vorschriften zu bestatten, hatte Mitte Oktober bei den Studenten-Oscars in Los Angeles bereits die Silbermedaille erhalten.

Der Förderpreis im Internationalen Wettbewerb in Höhe von 10’000 Franken ging an den fiktionalen Kurzfilm «Flores» von Jorge Jácome aus Portugal, ein Werk, das Mockumentary-Elemente, sozialpolitische Kritik und ökologische Betrachtung miteinander verbindet.

Die 21. Ausgabe der Internationalen Kurzfilmtage Winterthur zeigte während sechs Tagen 225 Filme. Verzeichnet wurden 17’000 Eintritte, etwas weniger als letztes Jahr. Die nächste Ausgabe findet vom 6. bis 11. November 2018 statt.

(SDA)