Lindsay Lohan will Silvester in Flüchtlingslager verbringen

Wann genau sie in die Türkei reise, um dort an Projekten mit Flüchtlingen zu arbeiten, sei noch unklar und hänge von der aktuellen politischen Lage des Landes ab, erklärte Lohan im Gespräch mit «pagesix.com» am Montag. Allerdings habe sie ein Anschlag noch nie davon abgehalten, denen beizustehen, die die Hilfe am nötigsten hätten.

Derzeit geht Lohan davon aus, über Neujahr oder kurz nachher in die Türkei zu reisen. Die Schauspielerin besuchte bereits im Oktober syrische Flüchtlinge in der Türkei. Bei ihrem Besuch verteilte sie unter anderem Geschenke an Kinder.

(SDA)