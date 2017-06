Linke will radikalen Umbau von Sozial- und Steuerpolitik

Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle. - Das Wahlprogramm der deutschen Linken wurde am Parteitag noch um den "Frieden" ergänzt. © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Mit der Forderung nach radikaler Umverteilung und einer Kehrtwende in der Aussenpolitik zieht die deutsche Linke in den Bundestagswahlkampf. Der Parteitag in Hannover beschloss am Sonntag ein entsprechendes Wahlprogramm.