Lisa Valentin – Du trägst Liebe in Dir

Seit sie 13 Jahre alt ist fasziniert sie die Musicalwelt, nicht verwunderlich, dass sie in Graz eine Musicalausbildung beginnt. Da ist eine lange Zeit her, heute singt sie auch Schlager und auch da kommen Emotionen auf. Es passiert selten, dass ein Profi wie Lisa Valentin beim Singen von seinen Gefühlen überwältig wird. Während der Aufnahmen zur neuen Single «Du trägst Liebe in dir» passierte ihr aber genau das.