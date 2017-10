Die Literaturnobelpreis-Medaille, die 1982 Gabriel Garcia Márquez bekommen hat. Der diesjährige Preisträger wird definitiv am Donnerstag bekannt gegeben, wie die Akademie heute mitteilte. (Archivbild) © Keystone/AP/Fernando Vergara

Der Träger des Literaturnobelpreises 2017 wird an diesem Donnerstag in Stockholm verkündet. Das gab die Schwedische Akademie, die über die prestigeträchtige Auszeichnung entscheidet, am Montag auf ihrer Internetseite bekannt.