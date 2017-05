Liverpool siegt dank Traumtor von Can

Emre Can traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte © KEYSTONE/EPA/GERRY PENNY

Dank einem Traumtor von Emre Can gewinnt Liverpool das Montagsspiel in der Premier League bei Watford mit 1:0.In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte der deutsche Mittelfeldspieler die Gäste mit einem Fallrückzieher aus rund 13 Metern spektakulär in Führung.