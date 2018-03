Salah und Klopps Jubiläum

Der Deutsche weiss, was für die Reds auf dem Spiel steht. Im europaweit wohl schwierigsten und intensivsten Kampf um eine Top-4-Klassierung will er kein Terrain mehr einbüssen – und praktisch zeitgleich steht der Viertelfinal-Gipfel in der Champions League gegen den designierten englischen Meister Manchester City an.

Vier Tage vor der Affiche des Jahres erledigten die Merseysider den Pflichtteil gegen den abstiegsgefährdeten Crystal Palace FC nicht ohne Mühe, aber mit dem richtigen Timing und dank der Klasse von Mohamed Salah. Der Ägypter markierte im 31. Einsatz sein 29. Tor, womit er im Finish die Wende vom 0:1 zum 2:1-Erfolg ermöglichte.

Dem besten afrikanischen Fussballer der Gegenwart ist selbst in der global wertvollsten Meisterschaft niemand mehr gewachsen; der Preis des früheren Basel-Professionals wird im nächsten Transfersommer in astronomische Höhen steigen. Die spanischen Giganten Real Madrid und der Barcelona dürften in Anfield mit Rekordofferten vorstellig werden.

Crystal Palace – Liverpool 1:2 (1:0). – 25’807 Zuschauer. – Tore: 13. Milivojevic (Foulpenalty) 1:0. 49. Mané 1:1. 84. Salah 1:2.

Rangliste: 1. Manchester City 30/81 (85:20). 2. Liverpool 32/66 (75:35). 3. Manchester United 30/65 (58:23). 4. Tottenham Hotspur 30/61 (59:25). 5. Chelsea 30/56 (52:27). 6. Arsenal 30/48 (55:41). 7. Burnley 30/43 (27:26). 8. Leicester City 30/40 (45:43). 9. Everton 31/40 (37:50). 10. Bournemouth 31/36 (37:49). 11. Watford 31/36 (39:55). 12. Brighton & Hove Albion 30/34 (28:40). 13. Newcastle United 30/32 (30:40). 14. Swansea City 30/31 (25:42). 15. Huddersfield Town 31/31 (25:52). 16. West Ham United 30/30 (36:57). 17. Crystal Palace 32/30 (31:50). 18. Southampton 30/28 (29:44). 19. Stoke City 31/27 (29:58). 20. West Bromwich Albion 31/20 (24:49).

(SDA)