Liverpool und die AS Roma im Halbfinal

In der Meisterschaft steht Manchester City vor dem dritten Titelgewinn seit 2012, der Sieg im Ligacup ist bereits eingefahren. Aber im wichtigsten Wettbewerb wird das Team von Pep Guardiola trotz der jahrelangen und milliardenschweren Investments seiner Besitzer aus dem Nahen Osten auch heuer leer ausgehen. Derweil steht der fünffache Sieger Liverpool erstmals seit 2008 und zum zehnten Mal in den Top 4 der Champions League (inklusive Meistercup).

Guardiola setzte im Wissen, in 13 von 50 Spielen dieser Saison ein Resultat erzielt zu haben, das zumindest eine Verlängerung ermöglicht hätte, alles auf einer Karte. Nach dem 0:3 am letzten Mittwoch blieb ihm aber auch keine grosse Wahl. Guardiola beliess Captain Vincent Kompany an dessen 31. Geburtstag auf der Bank, um mit einer Dreierabwehr spielen zu lassen. Neben den drei Verteidigern war Fernandinho der einzige (eher) defensiv orientierte Feldspieler der «Citizens».

Die Massnahme im Duell zwischen den Leader und dem Dritten der Premier League zahlte sich zu Beginn aus. Noch ehe Liverpool überhaupt zum Pressing ansetzen konnte, das Manchester das Leben im Hinspiel so schwer gemacht und innert 19 Minuten zu den drei Treffern geführt hatte, gerieten die «Reds» in Rückstand. Nach 117 Sekunden gelang Gabriel Jesus das 1:0, wobei dem Treffer in der unmittelbaren Entstehung ein Foul (Sterling an Van Dijk) vorausging. Derweil dieses Tor, Liverpools erstes kassiertes nach 362 Europacup-Minuten, zählte, wurde Manchester City kurz vor der Pause ein reguläres aberkannt. Was wiederum Guardiola vor dem Gang in die Kabine derart enervierte, dass er für die zweite Halbzeit auf die Tribüne verbannt wurde.

Von dort musste der Katalane konsterniert feststellen, dass das Spiel seiner Mannschaft längst nicht mehr so druckvoll war. Es schien, als habe der gnadenlos offensive Stil mit viel Laufarbeit und noch mehr Ballbesitz zu viel Kraft gekostet. Liverpool wiederum spielte in die Karten, dass es mit der ersten gefährlichen Aktion nach der Pause (56.) ausgleichen konnte. Die Frage nach dem Torschützen erübrigte sich beinahe. Mohamed Salahs 39. Treffer im 44. Pflichtspiel nahm der Partie die Spannung. Manchester City hätte sie 5:1 gewinnen müssen, um erstmals in der Vereinsgeschichte in den Halbfinal der Champions League vorzustossen. Am Ende resultierte für Liverpool sogar ein Sieg, weil Roberto Firmino noch das 2:1 (77.) gelang.

Im März 2017 hatte der FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain nach einem 0:4 im Achtelfinal-Hinspiel zur grossen Wende angesetzt und das zweite Duell 6:1 gewonnen. Diesmal scheiterten die Katalanen nach klarem Vorsprung (4:1) überraschend in der Runde der letzten acht.

Innenverteidiger Kostas Manolas stürzte das Stadio Olimpico mit dem 3:0 in der 82. Minute in grenzenlose Ekstase. Der Grieche der AS Roma verwertete einen Corner per Kopf und belohnte das Heimteam für einen beherzten Auftritt, der mit dem gleichen Resultat endete wie das Spiel in der zweiten Gruppenphase vor 16 Jahren. Davor hatten Edin Dzeko (6.) und Captain Daniele de Rossi mittels Foulpenalty (57.) getroffen.

Bereits vor dem 3:0 hatten die erstmals seit Einführung der Champions League in die Halbfinals vorgestossenen Römer mehrere gute Chancen nicht nutzen können. Es sollte sich aber nicht rächen, weil Barcelonas Motor gar nie warmzulaufen schien. Wenn Lionel Messi und Luis Suarez in Rom zu keiner nennenswerten Chance kommen, spricht das grundsätzlich für die gegnerische Verteidigung. Deshalb trug das wirkungslos gebliebene südamerikanische Duo seine Mitschuld daran, dass Barcelona zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal seit 2014 die Halbfinals verpasste.

Manchester City – Liverpool 1:2 (1:0)

55’000 Zuschauer. – SR Mateu Lahoz (ESP). – Tore: 2. Gabriel Jesus 1:0. 56. Salah 1:1. 77. Firmino 1:2.

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte; Fernandinho; Bernardo Silva (74. Gündogan), De Bruyne, David Silva (66. Agüero); Sterling, Gabriel Jesus, Sané.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold (81. Clyne), Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah (89. Ings), Firmino (81. Klavan), Mané.

Bemerkungen: Manchester City ohne Danilo, Mendy und Stones, Liverpool ohne Can, Gomez, Lallana, Matip (alle verletzt) und Henderson (gesperrt). 41. Pfostenschuss von Bernardo Silva. 42. Tor von Sané aberkannt (Offside). 45. Pep Guardiola auf Tribüne verbannt. Verwarnungen: 14. Mané (Foul) und Ederson (Unsportlichkeit). 29. Alexander-Arnold (Foul). 30. Bernardo Silva (Reklamieren). 34. Firmino (Foul). 66. Van Dijk (Foul).

AS Roma – FC Barcelona 3:0 (1:0)

57’000 Zuschauer. – SR Turpin (FRA). – Tore: 6. Dzeko 1:0. 58. De Rossi (Foulpenalty) 2:0. 82. Manolas 3:0.

AS Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, Nainggolan (77. El Shaarawy), De Rossi, Strootman, Kolarov; Dzeko, Schick (73. Ünder).

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo (85. Dembélé), Piqué, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets (85. Alcacer), Iniesta (80. Andre Gomes); Messi, Suarez.

Bemerkungen: AS Roma ohne Karsdorp und Perotti, FC Barcelona ohne Digne (alle verletzt) und Coutinho (nicht spielberechtigt). Verwarnungen: 38. Fazio (Foul). 44. Juan Jesus (Foul). 57. Piqué (Foul). 63. Messi (Foul). 72. Suarez (Unsportlichkeit).

(SDA)