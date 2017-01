Southamptons Nathan Redmond jubelt nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen Liverpool © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Liverpool bangt um den Einzug in den Ligacup-Final. Die «Reds» verlieren das Halbfinal-Hinspiel in Southampton 0:1.Das einzige Tor der Partie erzielte Nathan Redmond in der 20. Minute. Das Rückspiel findet am 25. Januar an der Anfield Road statt.